"To są suwerenne decyzje, które podejmują kraje. My nikomu nie wykręcamy rąk, nie zastraszamy, ale z pewnością zachęcamy państwa do tego, by pomagały Ukrainie w jakikolwiek sposób, jaki mogą. I oczywiście, jeśli inny kraj chce dostarczyć myśliwce Ukrainie, z pewnością będziemy to popierać, tak długo jak jest to jego suwerenna decyzja, z którą ten kraj czuje się komfortowo" - powiedział Kirby podczas wirtualnej konferencji prasowej.

Odpowiedział tak na pytanie o wypowiedź premiera Mateusza Morawieckiego, który zapowiedział, że do przekazania MiG-ów Ukrainie może dojść w ciągu 4-6 tygodni.

Kirby zaznaczył jednocześnie, że nie jest świadomy konkretnych rozmów między USA i Polską na temat dostarczenia tych myśliwców. Dodał przy tym, że w środę Pentagon zorganizuje kolejne spotkanie ministrów grupy kontaktowej ds. wsparcia obronnego Ukrainy (Ukraine Defense Contact Group).

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)

