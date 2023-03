W skali kraju AWPL zdobyła 5,3 proc., przekraczając symbolicznie próg, poniżej którego spadła w wyborach parlamentarnych w 2020 r. Ugrupowanie zawdzięcza to wysokiej frekwencji na terenach zamieszkanych przez Polaków. W najbardziej polskim etnicznie rejonie solecznickim AWPL zdobyła 80 proc., obsadzając stanowisko mera i 21 z 25 miejsc w radzie. Ale w rejonie wileńskim, gdzie Akcja także wygrywała w cuglach, dojdzie do II tury, w której młody kandydat AWPL Waldemar Urban (46,6 proc. w I turze) zmierzy się z innym Polakiem, Robertem Duchniewiczem z Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej (LSDP). – Silną stroną LSDP jest to, że może z powodzeniem szukać głosów wśród etnicznych Litwinów. A rejon obejmuje przedmieścia Wilna, gdzie przenosi się ze stolicy litewska klasa średnia – wskazuje Mariusz Antonowicz z Uniwersytetu Wileńskiego.