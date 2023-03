Podżegająca do konfliktu wypowiedź izraelskiego ministra została surowo przyjęta przez Departament Stanu USA, zaangażowany w rozmowy między zwaśnionymi stronami organizowane w jordańskiej Akabie. Jego rzecznik Ned Price nazwał ją „odrażającą i nieodpowiedzialną”. Wezwał przy tym premiera Binjamina Netanjahu oraz innych izraelskich polityków do „publicznego odrzucenia” słów Smotricza. Amerykanie nie zamierzają się przy tym zatrzymywać na grożeniu palcem. Smotricz w tym tygodniu przyjeżdża do Waszyngtonu i Nowego Jorku, ale nie ma co liczyć na jakiekolwiek oficjalne spotkanie z żadnym z przedstawicieli administracji Joego Bidena. Koalicja wzywająca do bojkotu polityka szybko się poszerza. Znajduje się w niej m.in. wpływowa w USA żydowska grupa lobbingowa J Street.