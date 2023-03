Dla Łukaszenki będzie to już 13. wizyta w ChRL w czasie 29-letnich rządów oraz 13. spotkanie z prezydentem Xi Jinpingiem. Oficjalne komunikaty mówią o skupieniu się na tematach związanych z „rozwojem współpracy handlowo-ekonomicznej i humanitarnej oraz realizacji wspólnych wielkich projektów”, jednak państwowa agencja BiełTA między wierszami dała do zrozumienia, że Łukaszenka i Xi porozmawiają także o wojnie. Tam, gdzie w komunikacie mowa o „najostrzejszych wyzwaniach współczesnej sytuacji międzynarodowej”, agencja zalinkowała do informacji o piątkowym komunikacie chińskiego MSZ w sprawie wojny, który był szumnie zapowiadany jako chiński plan pokojowy. Amerykański Institute for the Study of War spekuluje, że rozmowy mogą dotyczyć wykorzystania Białorusi do obchodzenia sankcji nałożonych przez Zachód na Rosję. Mińsk ma pod tym względem bogate doświadczenie. Latami Białorusini pomagali w reeksporcie rosyjskiej broni do krajów, z którymi współpracą Kreml wolał się nie afiszować.