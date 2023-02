– Dziękuję, że zgodził się pan przyjechać – zagaił Putin. – Tak jakbym mógł się nie zgodzić – wypalił Łukaszenka. – Wszystko, co uzgodniliśmy z panem swego czasu, zupełnie niedawno, trzy miesiące temu, na temat obrony i bezpieczeństwa, strona białoruska wykonała w ubiegłym roku w 100 proc. A nawet więcej zrobiliśmy – dodawał podczas otwartej dla mediów części spotkania. I zapowiadał, że białoruskie zakłady są gotowe „przy niewielkim wsparciu technologicznym Federacji Rosyjskiej” rozpocząć produkcję myśliwców Su-25, „które tak dobrze się zaprezentowały na Ukrainie”. „Myślę, że Łukaszenkę interesowały plany Kremla co do wojny. Można zakładać, że Kreml nie informuje go, w jaki sposób Moskwa zamierza dalej wykorzystywać białoruskie terytorium w celach wojennych” – analizował białoruski politolog Waler Karbalewicz w Swabodzie.