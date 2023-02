Rzecznik MSZ Łukasz Jasina zapowiedział, że Rau uda się do Stanów Zjednoczonych w środę. "Głównym przedmiotem dyskusji podczas 11. Nadzwyczajnej Sesji Specjalnej Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych będzie sytuacja na ogarniętej wojną Ukrainie, w szczególności rezolucja dotycząca warunków leżących u podstaw sprawiedliwego i trwałego pokoju w tym kraju" - wskazał.

Rzecznik MSZ dodał, że Rau weźmie także udział w briefingu Rady Bezpieczeństwa ONZ na szczeblu ministerialnym dotyczącym sytuacji bezpieczeństwa rok po rozpoczęciu rosyjskiej agresji na Ukrainę.

"Wizyta szefa polskiej dyplomacji w Nowym Jorku będzie również okazją do odbycia szeregu spotkań bilateralnych, m.in. z ministrem spraw zagranicznych Gwatemali Mario Adolfo Bucaro Floresem oraz ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułebą" - zapowiedział Jasina.

Minister Rau w ubiegłym tygodniu informował, że w dniu wyjazdu prezydenta USA Joe Bidena z Polski (środa), on sam uda się z wizytą do USA, przede wszystkim do Rady Bezpieczeństwa ONZ.

"Jest to taka wspólna inicjatywa mająca na celu podkreślenie rocznicy zmagań Ukrainy przeciwko rosyjskiemu agresorowi. Zostaliśmy zaproszeni tam do zabrania głosu - jako kraj szczególnie wspierający Ukrainę z jednej strony. (...) Druga kwestia sprowadza się do tego, że musimy pamiętać, że jest to największa organizacja międzynarodowa skupiająca praktycznie wszystkie państwa świata i ona jest szczególnym obiektem dezinformacji rosyjskiej" - mówił minister. (PAP)

