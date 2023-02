Podczas konferencji prasowej Müller przypomniał, że szef polskiego rządu odbędzie w czwartek podróż do Danii. "Premier Mateusz Morawiecki spotka się w Kopenhadze z panią premier Danii Mette Frederiksen, która niedawno sformułowała kolejny swój rząd. Głównymi tematami będą kwestie związane z bezpieczeństwem" - powiedział.

Dodał, że jedną z głównych kwestii realizowanych we współpracy z Danią i Norwegią była budowa gazociągu Baltic Pipe. "To właśnie we współpracy z tymi krajami udało się zrealizować ten ważny projekt energetyczny, który w tej chwili w sytuacji kryzysu energetycznego pozwala nam zachować niezależność energetyczną pod kątem dostaw gazu" - podkreślił.

Zgodnie z zapowiedziami, wśród tematów czwartkowego spotkania premiera Morawieckiego z premier Frederiksen znajdą się kwestie dwustronne, unijna agenda, współpraca na rzecz bezpieczeństwa w kontekście rosyjskiej agresji, a także współpraca regionalna w zakresie energetyki i bezpieczeństwa.(PAP)

autorzy: Mateusz Mikowski, Małgorzata Miszczuk

