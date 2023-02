Propozycja złożona przez premier Estonii Kaję Kallas zakłada, że to Unia Europejska kupowałaby w imieniu państw członkowskich broń i amunicję po konsultacji z Kijowem. Obecnie robią to same państwa członkowskie. Zgodnie z estońskim pomysłem zadanie to przejęłaby w dużej mierze Komisja Europejska. Mechanizm byłby podobny do znanego z pandemii koronawirusa, kiedy to Bruksela negocjowała kontrakty i zakupy szczepionek.