Aż trzy niezidentyfikowane obiekty zostały od piątku do niedzieli zestrzelone nad Ameryką Północną przez myśliwce USA – jeden w pobliżu Alaski, kolejny nad kanadyjskim Jukonem, a ostatni nad jeziorem Huron. Sprawa jest bezprecedensowa, do takich strąceń nad terytorium Stanów Zjednoczonych doszło po raz pierwszy w historii amerykańskich sił powietrznych. Sytuacja jest tym bardziej niebywała, że nie do końca wiadomo, co strącono ani kto jest właścicielem obiektów. Pentagon wcale nie potwierdza, że były to balony, takie jak chiński szpiegowski zestrzelony u wybrzeży Karoliny Południowej ponad tydzień temu. – Nie bez powodu nazywamy to obiektami, a nie balonami – przyznał generał Glen VanHerck, stojący na czele Dowództwa Obrony Północnoamerykańskiej Przestrzeni Powietrznej i Kosmicznej. Trwa poszukiwanie i badanie wraków. Wiadomo, że obiekty różniły się kształtem – ten znad jeziora Huron był oktagonalny, pozostałe cylindryczne.