Z nieoficjalnych informacji DGP wynika, że wniosek prezydenta może trafić do TK na początku przyszłego tygodnia. Będzie dotyczył co najmniej trzech kwestii. Po pierwsze, zapisów dotyczących możliwości testowania sędziów przez sędziów. Ustawa wprowadza taką możliwość dla składów orzekających. – Będą podnoszone kwestie związane z powoływaniem sędziów, ich niezawisłością i nieusuwalnością, z prawem obywatela do rozpoznania sprawy. Mamy głębokie przekonanie, że ustawa w tej części jest niezgodna z konstytucją – zauważa nasz rozmówca z otoczenia prezydenta. Do tych zapisów pałac miał od początku prac nad ustawą krytyczne podejście.