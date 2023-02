Sąd w Grodnie skazał wczoraj Andrzeja Poczobuta na osiem lat kolonii karnej o wzmocnionym rygorze. Dziennikarz „Gazety Wyborczej” i działacz Związku Polaków na Białorusi odmówił wcześniej napisania prośby o ułaskawienie do Alaksandra Łukaszenki, na co namawiali go przedstawiciele reżimu.