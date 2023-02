„Ja i moi koledzy jesteśmy tu nie tylko po to, by omówić dalsze wsparcie (dla Ukrainy), ale i kroki, które należy poczynić, by jeszcze bardziej zbliżyć Ukrainę z UE. To, że spotykamy się dziś tutaj, w Kijowie, jest mocnym dowodem ogromnych postępów, które zostały już dokonane oraz naszych wzajemnych zobowiązań” – podkreśliła.

„Nasza wizyta powinna także stać się sygnałem dla inwestorów: Ukraina będzie iść drogą europejską. Macie ambitny plan reform i to nie dlatego, że prosi o to UE, lecz dlatego, że Ukraińcy wiedzą, że UE prowadzi do silniejszej Ukrainy” – oznajmiła von der Leyen.(PAP)

