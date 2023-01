To jeden z kilku logistycznych hubów, które uruchamiane są wraz z Polską od początku wojny. Polska jest położona idealnie z punktu widzenia geograficznego i komunikacyjnego. Podobne huby zorganizowaliśmy też na Słowacji i w Rumunii, ale ten w Polsce jest zdecydowanie najważniejszy. Już na wiosnę wiedzieliśmy, że zima będzie trudna. Dlatego rozpoczęliśmy prace nad pomocowymi rezerwami strategicznymi na poziomie UE . Stworzyliśmy podstawę prawną i zaczęliśmy skupować agregaty prądotwórcze. W międzyczasie na ukraińskie prośby hojnie odpowiedziały kraje członkowskie - do teraz kupiły ponad 1,4 tys. tych urządzeń o łącznej mocy ponad 85 MW (dla porównania tylko jedna elektrociepłownia w Warszawie - Żerań - ma łączną moc 386 MW - red.). To jednak wciąż za mało, dlatego działamy dalej. Podpisaliśmy z polską Rządową Agencją Rezerw Strategicznych (RARS), umowę o wartości 114 mln euro. W jej ramach Komisja Europejska zapłaci w 100 proc. za agregaty, które będą magazynowane w Polsce. Pierwsze zostaną dostarczone już w przyszłym tygodniu, większość z nich trafi do Ukrainy. Czyli 1400 generatorów pochodzi z krajów członkowskich, 94 z naszych wcześniejszych rezerw pomocowych z Rumunii i Niemiec. W drodze do Polski jest 1 tys. kolejnych.