Ostatnie tygodnie kampanii zaostrzyły spory polityczne w Czechach. Kandydaci, którzy przeszli do II tury wyborów , gen. Petr Pavel i były premier Andrej Babiš, reprezentują odmienne wizje polityki. W I turze różnica między kandydatami była marginalna: 35,4 proc. do 35 proc. na korzyść Pavla. Tuż po ogłoszeniu jej wyników Babiš ruszył do kontrofensywy, ponieważ sondaże dawały znaczącą przewagę jego rywalowi. Opublikowane przed kilkoma dniami badania Data Collect i Kantar CZ dawały Pavlovi 57 proc. poparcia. Także bukmacherzy wyraźnie stawiają na jego zwycięstwo. Dogrywka wyborcza rozpocznie się jutro i potrwa do soboty. Po południu powinniśmy poznać wstępne wyniki głosowania.