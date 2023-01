Zatrzymany w marcu 2021 r. Poczobut czeka na proces w więzieniu w Grodnie. Jest oskarżony o wzniecanie nienawiści na tle narodowościowym i wzywanie do działań zagrażających bezpieczeństwu narodowemu. KGB wpisał go też na listę terrorystów, przez co nie ma on prawa do odbierania przekazów pieniężnych. Jego proces miał ruszyć 28 listopada 2022 r., ale posiedzenie sądu pod przewodnictwem Dzmitryja Bubienczyka było dwukrotnie odraczane – najpierw na 9 stycznia, a potem o kolejny tydzień. Śledczy uznali za przestępstwa m.in. nazywanie agresją radzieckiej napaści na Polskę w 1939 r. (Białoruś uczyniła z 17 września Dzień Jedności Narodowej) oraz artykuły o Anatolu Radziwoniku, dowódcy anty komunistycznego podziemia na Grodzieńszczyźnie. Poczobutowi grozi 12 lat obozu. Dziennikarz odmówił napisania do Alaksandra Łukaszenki prośby o ułaskawienie i pozostaje jedynym z pięciu figurantów tzw. sprawy polskiej, którzy pozostają za kratami.