W niedzielę chińskie władze zniosły obowiązek kwarantanny dla przyjeżdżających do kraju i w pełni otworzyły się po trzech latach restrykcji, umożliwiając swobodne przemieszczanie się obywateli między państwami. W samą niedzielę promem przez granicę między Chinami kontynentalnymi a Hongkongiem przeprawiło się ponad 45 tys. osób. Oficjalnie chińskie władze informują, że w całym kraju do 8 stycznia włącznie odnotowano niewiele ponad 5 tys. zgonów związanych z zakażeniem korona wirusem, co stanowi jeden z najniższych wskaźników na świecie. Światowi eksperci traktują te dane podejrzliwie.