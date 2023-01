Problemy są odczuwalne dziś m.in. w Egipcie, gdzie wpływ wojny na ceny podstawowych towarów zwiększył presję na zasoby walutowe kraju, zmuszając bank centralny do dewaluacji funta w marcu i październiku. Inflacja w listopadzie osiągnęła tam 18,7 proc. To najwyższy wskaźnik od pięciu lat. Z kolei w Libanie, który – podobnie jak Kair – przed 24 lutego 2022 r. importował większość zboża z Rosji i Ukrainy, w okresie od stycznia do kwietnia 2023 r. liczba osób niedożywionych ma przekroczyć ok. 2,26 mln (42 proc. populacji).