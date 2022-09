Spośród wszystkich statków, które od 1 do 26 sierpnia opuściły ukraińskie porty nad Morzem Czarnym, tylko trzy skierowano do państw afrykańskich – Egiptu, Sudanu i Dżibuti. Z transportem towarów do Afryki wiązano spore nadzieje. Szczególnie po porażce, do której doszło w związku z przekierowaniem płynącego z Odessy statku „Razoni” z Libanu do Syrii. Jak pisaliśmy, załadunek od samego początku zamiast do pogrążonych w kryzysie Libańczyków miał trafić do reżimu Baszara al-Asada, głównego bliskowschodniego sojusznika prezydenta Rosji Władimira Putina. – Myślę, że to była taka mała demonstracja siły ze strony Rosjan. Świat świętował sukces Ukrainy. Zawarliśmy umowę, której Ukraina potrzebowała, tymczasem pierwsza dostawa popłynęła do przyjaciela Putina. Nie oznacza to, że cała umowa jest porażką. Teraz pierwszy statek z Ukrainy zmierza do Afryki. To dobry znak. Powiedziałbym, że lepsze to niż nic – komentował na łamach DGP Yörük Işık, analityk Middle East Institute.