Ale do Ukraińców docierają też inne zestawy przeciwlotnicze, które wspólnie będą tworzyć system warstwowy, czyli będą mogły razić środki napadu powietrznego przeciwnika w różnej odległości – od kilku do kilkudziesięciu i nawet więcej kilometrów. – Dwa zestawy Nasams już trafiły do Ukrainy, a kolejnych sześć jest w drodze – mówił pod koniec grudnia wysoki rangą przedstawiciel departamentu obrony na spotkaniu z dziennikarzami. Nie zmienia to tego, że Ukraińcy proszą o więcej, m.in. Norwegię, która jest ich współproducentem. Do obrońców trafiły w ostatnich tygodniach m.in. niemieckie systemy Iris-T czy używane wcześniej w Wojsku Polskim zestawy Newa. Dostawę tego rodzaju sprzętu zadeklarowali również Francuzi.