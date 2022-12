Według raportu EAPN-ES bez tzw. „tarczy socjalnej” byłoby o 1,5 mln osób więcej w sytuacji ubóstwa.

Tylko w madryckiej gminie Mostoles (ponad 200 tys. mieszkańców) co najmniej 1600 rodzin otrzyma rządowe bony socjalne na produkty pierwszej potrzeby jak żywność, odzież, środki higieny i transport. Bony w wysokości od 400 do 1 tys. euro rozdawane są już od kilku dni - poinformował lewicowy rząd lokalny (PSOE - UP). Wobec dużego zapotrzebowania rząd zwiększył przeznaczona na pomoc pulę z 1 mln do 2,3 mln euro. Według rządu celem jest pomoc rodzinom cierpiącym jeszcze skutki pandemii Covid, ale także skutki wojny na Ukrainie i wzrost cen energii.

O pomoc finansowa ubiegają się osoby znajdujące się w sytuacji bezrobocia albo pracujące w niepełnym wymiarze godzin, samozatrudnieni, renciści, emeryci, ofiary przemocy domowej, przeznaczający na wynajem mieszkań ponad 60 proc. dochodów, a także osoby, które przyjęły pod swój dach uchodźców ukraińskich.

Dane EAPN-ES wykazują zmianę „profilu biedy” - wzrost liczby osób pracujących, które znajdują się w sytuacji ubóstwa, w tym osoba z wykształceniem średnim i uniwersyteckim. W 2021 r. ponad 14 proc. osób zatrudnionych znajdowało się w sytuacji ubóstwa. Ponad 36 proc. żyjących w biedzie przeznacza ponad 40 proc. dochodów na wynajem mieszkania.

Zgodnie z badaniami warunków życia Krajowego Instytutu Statystyki (INE) z lipca 2021 r., próg dochodowy determinujący sytuację skrajnego ubóstwa wynosi nieco ponad 6,4 tys. euro na gospodarstwo domowe rocznie. To oznacza, że każda osoba musi przeżyć za mniej niż 218 euro miesięcznie w rodzinie złożonej z dwóch osób dorosłych i dwojga dzieci. Z tego budżetu musi pokryć wszystkie swoje koszty utrzymania jak wyżywienie, mieszkanie, media, odzież, szkołę dzieci, zdrowie, i wypoczynek.