Katalin Novák wzięła udział w szczycie na zaproszenie prezydenta Ukrainy. Pojawiła się, co symboliczne, ubrana na biało. Biel miała symbolizować dążenie Węgier do zaprowadzenia szybkiego zawieszenia broni i rozmów pokojowych. O tym mówiła sama prezydent w trakcie swojego przemówienia. Wskazała, iż Węgry „wielokrotnie potępiły wojnę Putina”, i podkreśliła, że odpowiedzialność Putina za wojnę jest bezdyskusyjna. To, co zwraca uwagę, to fakt, że ani razu nie wskazała w swoim wystąpieniu, iż odpowiedzialność za nią ponosi Rosja.