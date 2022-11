Według mediów pożar wybuchł w poniedziałek po południu, czasu lokalnego, w zakładach Kaixinda Trading Co. Ltd., w przemysłowej dzielnicy Wenfeng.

W walce z żywiołem uczestniczyły 63 pojazdy gaśnicze. Późnym wieczorem pożar udało się opanować.

Lokalne władze poinformowały, że wszczęto dochodzenia w celu ustalenia przyczyn wybuchu pożaru. Nie podano bliższych szczegółów.

Wypadki przemysłowe są w Chinach dość częste, co spowodowane jest m. in. nieprzestrzeganiem zasad bezpieczeństwa pracy. Do największej tego rodzaju tragedii doszło w 2015 r. w rezultacie gigantycznej eksplozji w magazynie produktów chemicznych w portowym mieście Tianjin. Zginęło wówczas 165 osób. (PAP)

jm/