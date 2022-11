W katarskich samolotach nie ma problemu z dostępem do alkoholu, ale biada temu, kto po wylądowaniu w Dosze próbowałby przemycić butelkę przez granicę. Al-Dżazira z troską pochyla się nad ofiarami krwawych reżimów, z sympatią opisuje antydyktatorskie protesty , a nawet relacjonuje represje wymierzone w LGBT, o ile dotyczy to innych, bo czytelnik nie dowie się z niej raczej, że w Katarze parlament pełni funkcję dekoracyjno-doradczą, wystąpienia publiczne są tłumione, a za seks gejowski można teoretycznie dostać karę śmierci, zaś praktycznie – trafić na kilka lat do więzienia. To samo dotyczy mundialu: teoretycznie FIFA ma pełne usta frazesów o równości i tolerancji. W praktyce dopuściła do tego, by prawo do organizacji mistrzostw dostał najmniej przygotowany kandydat – głównie dlatego, że miał najmniejsze skrupuły, by sobie to kupić – z kraju, w którym tolerancja dla innych postaw niż dość restrykcyjnie pojmowane prawo religijne nie istnieje.