Amerykanie jednak zaskoczyli i pokazali mu co najmniej żółtą kartkę. Wspierani przez byłego prezydenta kandydaci do Senatu z kluczowych wyborczo Georgii (Herschel Walker) i Pensylwanii (Mehmet Oz) przegrali z demokratycznymi rywalami. Nie powiodła się też uknuta w Mar-a-Lago próba przejęcia przez lojalistów Trumpa urzędów sekretarzy stanów odgrywających ważną rolę przy zatwierdzaniu wyników wyborów prezydenckich. Mnóstwo jego lojalistów – jak J.R. Majewski w Ohio – przepadło także w starciach o Izbę Reprezentantów. W wielu bastionach prawicy trumpiści co prawda powygrywali, ale i tak z mniejszą przewagą, niż oczekiwano. Głośne sukcesy osiągnęli za to republikanie odcinający się od byłego gospodarza Białego Domu, jak gubernatorzy Georgii Brian Kemp czy Florydy Ron DeSantis.