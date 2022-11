Zdaniem rządu w Kijowie Rosjanie nabyli dotychczas ok. 2400 dronów irańskiej produkcji. Rosjanie używają ich m.in. do ataków na elektrownie i infrastrukturę cywilną. Zdelegalizowana opozycyjna Organizacja Bojowników Ludowych Iranu (MeCh) twierdzi, że rosyjskie samoloty wojskowe co tydzień lądują na teherańskim lotnisku Mehrabad, a w sąsiedniej bazie wojskowej są załadowywane sprzętem służącym Rosjanom do walki z Ukrainą, w tym bezzałogowcami Szahed-136 i Mohadżer-6. Iran przez ponad dwa miesiące zaprzeczał, że do jakichkolwiek transakcji tego typu dochodziło. Dopiero w ubiegłą sobotę minister spraw zagranicznych Hosejn Amirabdollahian potwierdził, że Rosjanie faktycznie kupowali drony, ale – jego zdaniem – do transakcji doszło na kilka miesięcy przed 24 lutego, a liczba sprzedanych bezzałogowców była ograniczona.