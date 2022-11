Często wydaje mi się, że nie. Przez historyków pojęcie to jest używane do opisania poglądów przeciwników tradycyjnie rozumianej polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, szczególnie w okresie międzywojennym. Izolacjonizm to chęć uniknięcia politycznych czy wojskowych zobowiązań lub sojuszów, szczególnie z państwami europejskimi. Przez osoby o takich poglądach postrzegane są one jako zbytnio wciągające. Tak samo jak udział w organizacjach międzynarodowych. Obecnie izolacjonizm rozumiany jest często opacznie, bo stosuje się go po prostu do opisu tych, którzy sprzeciwiają się danemu, punktowemu zaangażowaniu Stanów Zjednoczonych na świecie. I tak izolacjonistami nazywa się tych, którzy nie popierali wojny w Iraku, byli przeciwnikami Partnerstwa Transpacyficznego (TPP) czy popierali wyjście z Afganistanu. W skrócie - jeśli nie jesteś za jakąś interwencją, łatwo zdobędziesz etykietkę izolacjonisty. Ale to zbyt proste, to jeszcze nie izolacjonizm.