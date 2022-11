Dokument zakłada, że izraelski gaz ma być dostarczany rurociągiem do egipskiego terminalu LNG na Morzu Śródziemnym, a następnie – skroplony – tankowcami do Europy. Latem, gdy negocjacje zawisły na włosku, pojawiły się obawy, że gaz z Karisz na Stary Kontynent dotrze ze sporym opóźnieniem. Lider wspieranego przez Iran Hezbollahu Hassan Nasrallah zagroził bowiem eskalacją działań wojennych z Izraelem, jeśli rozmowy w sprawie granicy morskiej nie zakończyłyby się spełnieniem żądań organizacji. „Dzięki porozumieniu w najbliższej przyszłości staniemy się największym dostawcą gazu do Europy” – stwierdził Lapid w rozmowie z premierem Holandii Markiem Rutte. Państwa UE mają bowiem importować surowce także z innych izraelskich pól gazowych, jak Lewiatan i Tamar.