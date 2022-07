Przemówienie Bidena miało miejsce w obliczu rosnących obaw o zaangażowanie Waszyngtonu w regionie, które nasiliły się szczególnie po chaotycznym wycofaniu amerykańskich wojsk z Afganistanu latem ubiegłego roku. Demokrata zaznaczył jednak, że Stany Zjednoczone nakreślą teraz nowe, w pełni dyplomatyczne podejście do Bliskiego Wschodu. – Dziś z dumą mogę powiedzieć, że era wojen lądowych w regionie, wojen z udziałem ogromnych sił amerykańskich, nie ma już miejsca – komentował. Biden ogłosił również wycofanie sił pokojowych z wyspy Tiran na Morzu Czerwonym, przekazując kontrolę nad nią Rijadowi w ramach porozumienia, które Waszyngton wynegocjował między Arabią Saudyjską, Egiptem i Izraelem. Władze USA określiły to jako historyczny układ, który przekształca punkt zapalny „w sercu bliskowschodnich wojen w obszar pokoju”. Tiran to niezamieszkana, ale strategicznie położona wyspa u ujścia Zatoki Akaba. Teraz ma zostać wykorzystana m.in. do rozwoju turystyki.