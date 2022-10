Tuan Tuan i jego partnerka Yuan Yuan zostali podarowani ogrodowi zoologicznemu w Tajpej w 2008 roku jako symbol poprawy relacji i element "dyplomacji pand", uprawianej przez Pekin, który daruje misie krajom, z którymi chce ocieplić stosunki - pisze AFP.

Tuan Tuan jest już stary i chińscy weterynarze mają przyjechać na wyspę, by uczestniczyć w jego obserwacji i pomóc misiowi.

Termin ich przyjazdu nie jest jeszcze znany, ale Zoo w Tajpej poinformowało, że są już przygotowywane wizy dla chińskich gości.

"Sądzę, że to będzie bardzo znacząca wizyta" - powiedziała lokalnej prasie szefowa ogrodu Eve Wang.

Wizyta ma dojść do skutku w okresie, w którym stosunki między wyspą a Chinami są wyjątkowo napięte.

W sierpniu Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza prowadziła bezprecedensowe ćwiczenia wokół Tajwanu w odwecie za wizytę przewodniczącej Izby Reprezentantów USA Nancy Pelosi w Tajpej.

We wrześniu zastępca dyrektora CIA David Cohen poinformował, że prezydent Chin Xi Jinping powiedział swoim generałom, że chce, by chińskie wojsko było zdolne do zajęcia Tajwanu siłą do 2027 roku.

Chen Ming-tong, szef tajwańskiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego oświadczył niedawno, że „Chiny przyglądają się doświadczeniom wojny na Ukrainie, aby opracować strategie wojny hybrydowej przeciwko Tajwanowi”. (PAP)

