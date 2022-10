Oficjalnie – jak donosiła rządowa agencja prasowa Xinhua – powodem wyprowadzenia Hu, polityka reprezentującego bardziej technokratyczne i umiarkowane skrzydło KPCh, były problemy zdrowotne. Nieoficjalnie ten teatralny moment miał jeden cel – podkreślenie przez Xi jego ostatecznej konsolidacji władzy w partii i kraju. W tajnym głosowaniu Komitet Centralny KPCh dał mu w weekend mandat na trzecią pięcioletnią prezydencką kadencję. Możliwe jest to dzięki zniesieniu cztery lata temu zasady kadencyjności na tym stanowisku. Oficjalnie swoją trzecią kadencję Xi rozpocznie w marcu, głową państwa zostanie do 2027 r., choć spekuluje się, że będzie to pewnie dłużej.