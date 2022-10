Ale Ad-Dauha, ze swoim konsekwentnie artykułowanym wsparciem dla integralności terytorialnej Ukrainy, to na tle regionu raczej ewenement, a kraje takie jak ZEA rozumieją swoją neutralność inaczej. Krytycznie oceniają to niektórzy analitycy na Zachodzie. – Dzień po tym, jak Putin zabija ukraińskich cywilów, ibn Zajid przymila się do Moskwy. Razem z Muhammadem ibn Salmanem (de facto przywódcą Arabii Saudyjskiej – red.) mają świetne wyczucie czasu – komentował Aaron David Miller z think tanku Carnegie Endowment for International Peace. W pierwszych dniach rosyjskiej inwazji zirytowały swoich zachodnich sojuszników, wstrzymując się od głosu potępiającego działania Kremla na forum ONZ. Wraz z Arabią Saudyjską i Turcją odmówiły także wdrożenia sankcji wobec Rosji. Kilka miesięcy później „The Wall Street Journal” ujawnił, że władze w Abu Zabi nie tylko ich nie nałożyły, lecz także pomagają Moskwie zachodnie sankcje obchodzić. Tani rosyjski olej opałowy trafia bowiem teraz głównie do Arabii Saudyjskiej i portu w emirackiej Fudżajdzie, gdzie ukrywa się jego pochodzenie i wysyła dalej w świat. W ubiegłym miesiącu Emiratczycy poparli jednak rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ potępiającą rosyjskie referenda w sprawie aneksji w czterech ukraińskich regionach jako nielegalne. Ale już 5 października – razem z pozostałymi 23 producentami ropy tworzącymi grupę OPEC+ – postanowili zredukować produkcję ropy o ok. 2 mln baryłek dziennie. Jak twierdzą eksperci, to właśnie Emiraty, obok Arabii Saudyjskiej, odgrywają kluczową rolę w cięciach, gdy w przypadku innych krajów grupy w grę wchodzi raczej „urealnienie” oficjalnych danych względem faktycznej produkcji.