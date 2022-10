"Ten nowy pakiet sankcji przeciwko Rosji jest dowodem naszej determinacji, by zatrzymać machinę wojenną Putina i odpowiedzieć na jego ostatnią eskalację - fałszywe +referenda+ i nielegalną aneksją terytoriów ukraińskich. Dalej uderzamy w rosyjską machinę wojenną, ograniczając możliwości importu/eksportu Rosji i jesteśmy na przyspieszonej ścieżce, aby uwolnić się od rosyjskiej zależności energetycznej. Bierzemy na cel także osoby odpowiedzialne za bezprawną aneksję terytoriów ukraińskich. UE będzie wspierać Ukrainę tak długo, jak to będzie potrzebne" - oświadczył wysoki przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josep Borrell.

Uzgodniony pakiet wprowadza podstawę prawną pułapu cenowego związanego z transportem morskim rosyjskiej ropy do krajów trzecich oraz dalszych ograniczeń w transporcie morskim ropy naftowej i produktów naftowych do krajów trzecich. Konkretnie, zakazane będzie świadczenie transportu morskiego oraz świadczenie pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub finansowania bądź pomocy finansowej związanej z transportem morskim do państw trzecich ropy naftowej (od grudnia 2022 r.) lub produktów naftowych (od lutego 2023 r.) pochodzących lub wywożonych z Rosji. Nowy zakaz świadczenia przez statki UE transportu morskiego takich produktów do krajów trzecich będzie obowiązywał od dnia, w którym Rada jednomyślnie podejmie decyzję o wprowadzeniu pułapu cenowego.

Nowy pakiet sankcji rozszerza też zakaz importu wyrobów stalowych pochodzących z Rosji lub wywożonych z Rosji. Dalsze ograniczenia w imporcie nakładane są również na miazgę drzewną i papier, papierosy, tworzywa sztuczne i kosmetyki oraz elementy wykorzystywane w branży jubilerskiej, takie jak kamienie i metale szlachetne, które łącznie generują znaczne dochody dla Rosji. Ograniczona będzie również sprzedaż, przekazywanie dostaw lub eksport dodatkowych towarów wykorzystywanych w sektorze lotniczym.

Zaakceptowany pakiet zakłada również nałożenie sankcji na osoby i podmioty, które odegrały rolę w organizacji nielegalnych "referendów", przedstawicieli sektora obronnego oraz znanych osób szerzących dezinformację o wojnie.

Przewiduje zakaz sprzedaży, dostarczania, przekazywania lub eksportu cywilnej broni palnej i jej istotnych komponentów oraz amunicji, pojazdów i sprzętu wojskowego, sprzętu paramilitarnego oraz części zamiennych.

Ósmy pakiet unijnych sankcji obejmuje również zakaz zajmowania przez obywateli UE jakichkolwiek stanowisk w organach kierowniczych niektórych rosyjskich przedsiębiorstw państwowych lub kontrolowanych przez nie osób prawnych, podmiotów lub organów. Ustanawia całkowity zakaz świadczenia usług związanych z portfelem, kontem lub przechowywaniem kryptowalut na rzecz osób i rezydentów rosyjskich, niezależnie od całkowitej wartości tych kryptowalut; świadczenia usług architektoniczno-inżynierskich oraz doradztwa informatycznego i doradztwa prawnego na rzecz Rosji.

