Po przeliczeniu głosów z 98 proc. lokali do łotewskiego Sejmu dostało się siedem lub osiem ugrupowań; najmniejsze z nich, Rozwój/Za! (AP!), do końca balansowało na progu wyborczym. Nowa Jedność (JV) premiera Krišjanisa Kariņša uzyskała 18,9 proc. głosów, co przełożyłoby się na 23 mandaty na 100 możliwych. Kampania przed sobotnimi wyborami parlamentarnymi została zdominowana przez kwestie związane z bezpieczeństwem, także energetycznym.