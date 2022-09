Z morza udało się dotychczas uratować 14 osób. Pasażerowie przyznali, że łódź wypłynęła z położonego na północy Libanu Miniyehu i znajdowali się na niej ludzie różnych narodowości.

Stojący na czele instytucji zarządzającej syryjskimi portami gen. Samer Kobrosli poinformował, że ocaleni z wypadku ludzie trafili do szpitala w położonym nad Morzem Śródziemnym mieście Tartus. Większość z nich to Libańczycy oraz Syryjczycy, chociaż wśród pacjentów znajdują się też osoby nieposiadające dokumentów identyfikacyjnych.

Liban doświadcza gwałtownego wzrostu migracji napędzanego przez jeden z najgłębszych kryzysów gospodarczych na świecie od lat pięćdziesiątych XIX wieku. Oprócz Libańczyków, wielu z tych, którzy opuszczają kraj drogą morską, to uchodźcy z Syrii i Palestyny.

W środę libańska armia poinformowała o uratowaniu 55 osób znajdujących się na pokładzie uszkodzonej łodzi dryfującej na wodach terytorialnych kraju. Jednostkę udało się odholować na brzeg.

Liczba osób, które wyjechały lub próbowały opuścić Liban drogą morską niemal podwoiła się w roku 2021 w stosunku do roku poprzedniego. W 2022 roku wzrosła o kolejne 70 proc. - poinformowała na początku września agencja ONZ ds. uchodźców (UNHCR).

Do najważniejszych powodów zwiększonej emigracji należą "niezdolność do przetrwania w Libanie z powodu pogarszającej się sytuacji gospodarczej" oraz "brak dostępu do podstawowych usług i ograniczone możliwości zatrudnienia" - dodało UNHCR. (PAP)