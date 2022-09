Syryjscy uczestnicy tzw. Karawany Światła ogłosili za pośrednictwem serwisów społecznościowych, że mają dość życia w Turcji i wyruszają do Europy. Organizatorzy twierdzą, że uchodźcy spotykają się w Turcji z dyskryminacją i rasizmem, i zaapelowali do organizacji międzynarodowych o ułatwienie przeprawy. – To młodzi ludzie. Wielu z nich uciekło w ostatnich latach z pogrążonej w walkach północnej Syrii. 85 proc. mieszkańców regionu jest bezrobotnych – mówi DGP syryjski dziennikarz Farid al-Mahlul.