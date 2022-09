Pierwsze symptomy zmian przybliżających do wypracowania porozumienia z Komisją pojawiły się po ostatnich wyborach. Viktor Orbán zaprosił do rządu Tibora Navracsicsa, byłego unijnego komisarza. Utworzono ministerstwo rozwoju regionalnego, podległe właśnie jemu, a także przyznano politykowi kompetencje w zakresie rozdzielania unijnych funduszy. W trzecim tygodniu sierpnia do Brukseli trafiła odpowiedź węgierskiego rządu na formułowane przez instytucje unijne zarzuty. W dokumencie tym zawarto deklaracje dotyczące stworzenia najbardziej transparentnego systemu wydatkowania środków unijnych w całej UE . Deklaracje te zostały przekute w dwie uchwały kierunkowe rządu, które opublikowano w „Magyar Közlöny”, będącym odpowiednikiem Dziennika Ustaw. Wynika z nich, iż do końca września rząd przedłoży parlamentowi projekt ustawy, która ma zagwarantować powstanie niezależnego organu. Swą działalność rozpocznie on 21 listopada. Do jego kompetencji należeć ma skuteczna ochrona m.in. interesów finansowych UE. Do 1 grudnia powstanie także grupa robocza ds. przeciwdziałania korupcji, do której poza przedstawicielami rządu wejdą także organizacje pozarządowe, które mają w niej zasiadać na równych prawach.