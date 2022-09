Oliwy do ognia w trwającym od dziesięcioleci sporze terytorialnym między Ankarą a Atenami prezydent Recep Tayyip Erdoğan dolał w tym tygodniu. – Grecjo, zwróć uwagę na naszą historię. Jeśli posuniesz się dalej, zapłacisz za to ogromną cenę. Nie zapominaj o Izmirze (ludobójstwie dokonanym na Grekach – red.). Którejś nocy Turcja może po prostu znienacka pojawić się (na terytorium Grecji – red.) – powiedział, sugerując, że nie można wykluczyć ataku na sąsiada. Ostrzeżenie turecki przywódca powtórzył jeszcze podczas wtorkowej wizyty w Sarajewie. – To, o czym mówię, nie jest marzeniem – zaznaczył na konferencji prasowej. W podobny sposób Erdoğan wypowiadał się, grożąc działaniami wojskowymi przeciwko kurdyjskim bojownikom w Syrii i Iraku. Turcja przeprowadziła w ostatnich latach kilka operacji przeciwko tamtejszym bojownikom.