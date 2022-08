Ukraiński sztab ostrożnie dawkuje informacje. Weryfikacji sytuacji na froncie południowym nie ułatwia też to, że w przeciwieństwie do Donbasu są to tereny rzadko zaludnione, z dużymi problemami z łącznością. Skąpe dane , którymi dysponujemy, nie pozwalają na jednoznaczne określenie ukraińskich posunięć jako kontrofensywy zmierzającej do odbicia Chersonia, jedynej stolicy obwodu utraconej po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji 24 lutego. Wiadomo jednak, że tak intensywnych działań zaczepnych na tym kierunku obrońcy wcześniej nie podejmowali. Przygotowania trwały od lipca. Wówczas ukraińska artyleria zaczęła ostrzeliwać mosty na Dnieprze, poprzez które szło rosyjskie zaopatrzenie do Chersonia. Miasto jest położone na prawym brzegu szerokiej na ponad kilometr rzeki, więc uszkodzenie przepraw mogło utrudnić okupantowi logistykę i odciąć ewentualną drogę ewakuacji.