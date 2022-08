Bank Rosji przewiduje, że PKB zmniejszy się o 4–6 proc. w 2022 r. To lepszy scenariusz niż kwietniowa prognoza, która sugerowała spadek o 8–10 proc. Rosyjska gospodarka ma się kurczyć w ujęciu rok do roku aż do połowy 2023 r., a później ma nastąpić ożywienie.