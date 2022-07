Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden wrócił z podróży do Izraela i Arabii Saudyjskiej z pustymi rękami. W dodatku do mediów wyciekły informacje, że Rijad kupuje tanią rosyjską ropę, by swoją sprzedawać drożej na Zachodzie. Komplikuje to wysiłki amerykańskiej administracji zmierzające do odcięcia Kremla od zarabiania na dostarczaniu energii. Czy można powiedzieć, że prezydent poniósł na Bliskim Wschodzie klęskę?