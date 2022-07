"Rosja nadal osiąga minimalne zdobycze w swojej ofensywie w Donbasie, a siły ukraińskie utrzymują linię (obrony). 19 lipca 2022 roku władze w okupowanym przez Rosję Chersoniu poinformowały, że most Antonowski nad Dnieprem został trafiony przez siły ukraińskie. Posty w mediach społecznościowych pokazywały widoczne uszkodzenia jezdni mostu wskutek walk. Jest wielce prawdopodobne, że most pozostaje zdatny do użytku - stanowi jednak kluczowy słaby punkt dla sił rosyjskich" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

"Jest to jedna z dwóch drogowych przepraw przez Dniepr, dzięki którym Rosja może zaopatrywać lub wycofywać swoje siły na zajętym przez siebie terytorium na zachód od rzeki. Obszar ten obejmuje miasto Chersoń, które ma dla Rosji znaczenie polityczne i symboliczne. Dolny bieg Dniepru stanowi naturalną barierę, a droga wodna ma zwykle około 1000 m szerokości. Kontrola przepraw przez Dniepr stanie się prawdopodobnie kluczowym czynnikiem dla wyniku walk w tym regionie" - dodano. (PAP)