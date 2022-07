Przyczyną niedzielnej decyzji prezydenta Ukrainy ma być znaczna liczba pracowników Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i prokuratury, którzy przystali na współpracę z siłami okupacyjnymi. Wątpliwości co do profesjonalizmu szefa SBU Iwana Bakanowa były podnoszone od początku rosyjskiej inwazji, zaś pretensje obozu władzy do prokurator generalnej Iryny Wenediktowej mają także charakter polityczny.