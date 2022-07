Przed inwazją Rosjanie kontrolowali 7 proc. terytorium Ukrainy - Krym i część Donbasu. Obecnie okupują 20 proc. Do tego można dodać kilka procent ziem opanowanych przejściowo w okolicach Kijowa czy Czernihowa, z których okupanci już się wycofali. Nawet gdyby uznać, że agresor zaminował każdy hektar, na którym stanęła jego stopa, trzeba by założyć, że na każdy taki hektar obrońcy zrobili to samo na hektarze kontrolowanego przez siebie terenu. Lokalnie takie instalacje są poważnym problemem. Zaminowanie dojść do portów to cios dla handlu zagranicznego. W obawie przed desantem Ukraińcy zrobili to samo na plażach i latami będą one stanowić problem wzdłuż granic, dawnych linii frontów, dróg i wokół obiektów strategicznych. Ale postawienie ich na 300 tys. km kw. nie tylko nie miałoby sensu wojskowego. Byłoby też technicznie niemożliwe.