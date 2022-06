Najważniejszym działaniem jest utrzymanie - a nie rezygnacja - z subsydiów. To bardzo ciekawe, bo największe światowe instytucje finansowe, takie jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy, od zawsze wymagały od państw rozwijających się ich znoszenia. Uważały je za metodę niepasującą do liberalnego modelu gospodarki. Jednak w ostatnich tygodniach szefowa MFW zaczęła wręcz namawiać do tego, by rządy subsydiowały żywność i paliwo. To kompletne odwrócenie logiki, która stała zawsze za tą instytucją. Jej przedstawiciele powoli odkrywają, że to dobra metoda łagodzenia skutków kryzysu. Realizowane są oczywiście także inicjatywy regionalne, w które są zaangażowane Afrykański Bank Rozwoju czy Afrykański Bank Eksportowo-Importowy. Uruchamiają różne programy, mające pomóc państwom brać pożyczki czy planować swoje budżety w taki sposób, żeby uwzględniały te zakłócenia.