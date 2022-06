Na co dzień w obiekcie na pustyni stacjonuje ok. 200 amerykańskich żołnierzy, którzy oficjalnie szkolą w niej bojowników walczących z samozwańczym Państwem Islamskim (IS). Ofiar środowego nalotu na bazę nie ma. Przed bombardowaniem Rosjanie za pośrednictwem specjalnego kanału komunikacyjnego uprzedzili Waszyngton, dając czas na ograniczenie strat. To – jak twierdzi amerykańska prasa – sugeruje, że Rosjanom nie chodziło o krwawy atak, ale pokazanie mocy i tego, że są w Syrii w stanie zagrozić USA.