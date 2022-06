Z pewnością rosyjska armia jest bardzo zaskoczona tym, jak źle idzie wojna. Ale z obniżonymi ambicjami skoncentrowanymi na Donbasie i utrzymaniu korytarza lądowego na Krym Rosjanie mają nadzieję, że słabsze państwa Zachodu będą zmuszać Kijów do porozumienia. Putin chce wytrzymać dłużej niż Zachód. Doprowadzić do tego, by Europa obrała swój tradycyjny kurs, chciała negocjować, by otrzymać coś w zamian za koniec wojny. Komentarze Macrona są oburzające. Szczęśliwie USA, Wielka Brytania, kraje Europy Środkowej, bez Węgier, dostarczają i będą dostarczać Ukrainie broń i inną pomoc