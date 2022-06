Wiceszef administracji prezydenta Rosji Siergiej Kirijenko odwiedził we wtorek Melitopol w okupowanej części ukraińskiego obwodu zaporoskiego. Po wizycie szefowa kolaboracyjnej administracji miasta Hałyna Danylczenko ogłosiła początek przygotowań do organizacji referendum o przyłączeniu do Rosji. Okupowane obszary Ukrainy od kilku tygodni są powoli szykowane do aneksji. Ukraina podkreśla, że taki krok byłby nielegalny w świetle prawa międzynarodowego, i zapowiada ich wyzwolenie.