"Marinko Czavara i Alen Szeranić dążyli do realizacji etnonacjonalistycznych i politycznych celów kosztem demokratycznych instytucji i obywateli Bośni i Hercegowiny" - napisał w oświadczeniu podsekretarz skarbu USA Brian Nelson.

Czavara, głowa Federacji BiH, jednej z dwóch części składowych kraju oraz polityk partii Chorwackiej Wspólnoty Demokratycznej BiH (HDZ BiH). Powodem objęcia sankcjami jest fakt, że prezydent od trzech lat odmawia powołania sędziów do miejscowego Trybunału Konstytucyjnego, co doprowadziło do politycznego impasu i uniemożliwiło reformy.

Szeranić, minister zdrowia Republiki Serbskiej (RS), zdominowanej przez Serbów drugiej z części składowych BiH, przyczynił się do powołania osobnej wobec ogólnopaństwowej agencji leków, podważając konstytucyjny porządek Bośni.

"BiH stoi w obliczu najpoważniejszego kryzysu od 1995 r. (tj. zakończenia wojny - PAP), będąc ograniczana przez etnonacjonalistyczne partie polityczne podtrzymywane przez kumoterstwo. Koalicja rządząca w Republice Serbskiej stara się ustanowić równoległe struktury, które podważają władzę instytucji państwowych, zaś przywódcy Chorwackiej Wspólnoty Demokratycznej Bośni i Hercegowiny kaleczą demokratyczne procesy w kraju" - oznajmił w oświadczeniu sekretarz stanu USA Antony Blinken.

Jest to już kolejna seria sankcji USA przeciwko politykom BiH. Wcześniej restrykcjami za separatystyczną działalność objęto m.in. serbskiego członka Prezydium BiH Milorada Dodika, byłego premiera i prezydenta RS.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)