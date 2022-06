Szósty pakiet po drobnych perturbacjach został ogłoszony w unijnym dzienniku urzędowym i obowiązuje od końca ubiegłego tygodnia. Ropa z Rosji będzie płynąć do UE do końca roku, ale w przypadku Węgier znacznie dłużej, ponieważ południowa nitka rurociągu Przyjaźń, dzięki której Węgry oraz Czechy, Słowacja i Słowenia są zaopatrywane w surowiec, nie została objęta sankcjami. Budapesztowi udało się podczas szczytu wynegocjować zapisy, zgodnie z którymi w przypadku „nagłych przerw w dostawach” wprowadzone zostaną „środki nadzwyczajne”, co ma stanowić dodatkową gwarancję dalszego importu ropy mimo przyłączenia się do sankcji