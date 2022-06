Publikacja ostatecznej wersji KPO i kamieni milowych wywołała poruszenie w rządzie. Część polityków jest zaskoczonych jej treścią, np. zapisami o podatku od samochodów w zależności od emisji spalin czy nawet zmianach w regulaminach rządu, Sejmu i Senatu, których celem jest zwiększenie roli konsultacji i oceny skutków regulacji. – Nie wszyscy mieli świadomość tych zobowiązań – mówi nam polityk Zjednoczonej Prawicy. KPO w przeważającej części to propozycje polskich resortów, które bywały wpisywane do planów wieloletnich. Ale część kamieni milowych to efekt zaleceń KE dotyczących reform w poszczególnych państwach. Komisja wydaje je co roku dla wszystkich członków UE, ale ich niewykonanie nie jest obarczone groźbą sankcji. Teraz Bruksela skorzystała z okazji i wpisała je jako kamienie milowe.